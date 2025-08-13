SUBSCRIBE for $1
E’ morto a 87 anni Padre Fedele, Cappuccino ed ultrà del Cosenza Calcio

Con profondo dolore, l’Associazione Il Paradiso dei Poveri comunica che Padre Fedele si è spento presso la clinica INRCA, circondato dall’affetto di chi gli ha voluto bene. Padre Fedele ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede. Padre Fedele ci lascia un messaggio importante “Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio” Ci stringiamo nella preghiera, certi che il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto di amore verso il prossimo. Ciao Padre Fedele, guida ancora i tuoi poveri dal Paradiso. Riposa in pace“.

Con questo post sulla sua pagina Facebook l’Associazione ‘Il Paradiso dei poveri’ saluta Padre Fedele, uomo di chiesa che era noto anche alle cronache sportive in quanto tifoso\ultrà del Cosenza Calcio a cui anni fa addietro non faceva mancare il proprio supporto  tra gli spalti. La sua passione sortiva coincise con gli anni d’oro del calcio cosentino e calabrese.

Padre Fedele Bisceglia, aveva 87 anni, era malato già da qualche tempo, in passato fu coinvolto in una lunga ed infamante vicenda giudiziaria dalla quale successivamente venne completamente assolto. Fu un esempio di solidarietà e fratellanza nei confronti del prossimo.

