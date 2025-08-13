Marina di Massa. Si schianta con la moto inseguito dai Carabinieri

Non si sarebbe fermato dall’alt intimato da una pattugli dei Carabinieri nei pressi del pontile di Forte dei Marmi, il 48enne, originario di Milano, che ha perso la vita al Marina di Massa schiantandosi con la sua moto contro dei pali.

L’incidente si è verificato intorno alle 04:30 del mattino all’altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen. La stessa pattuglia dei Carabinieri che lo inseguiva ha messo subito in atto le prime manovre di soccoso e rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti del caso sono affidati alla Polizia stradale. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace