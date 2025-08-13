SUBSCRIBE for $1
mercoledì, Agosto 13, 2025
Home CRONACAMarina di Massa. Si schianta con la moto inseguito dai Carabinieri
CRONACA

Marina di Massa. Si schianta con la moto inseguito dai Carabinieri

by Fabrizio Pace
written by Fabrizio Pace 0 comments
Carabinieri Alt generico

Non si sarebbe fermato dall’alt intimato da una pattugli dei Carabinieri nei pressi del pontile di Forte dei Marmi, il 48enne, originario di Milano, che ha perso la vita al Marina di Massa schiantandosi con la sua moto contro dei pali.

L’incidente si è verificato intorno alle  04:30 del mattino  all’altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen. La stessa pattuglia dei Carabinieri che lo inseguiva ha messo subito in atto le prime manovre di soccoso e rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti del caso sono affidati alla Polizia stradale. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace

Fabrizio Pace è giornalista e direttore del quotidiano d’Approfondimento on line www.IlMetropolitano.it e dell’allegato magazine di tecnologia e scienza www.Youfuture.it.

You may also like

E’ morto a 87 anni Padre Fedele, Cappuccino ed ultrà del Cosenza...

Incendio al Centro Direzionale Isola G1 a Napoli

Tragedia in Val Passiria: padre e figlio muoiono in montagna

Trovato morto il bimbo di 6 anni disperso a Jesolo

Muore un altro 80enne per virus West Nile nel Lazio

Jesolo. Auto cade nel fiume Sile. Bimbo di 5 anni ricoverato in...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00