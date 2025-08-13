Massafra (Ta). Relazione sentimentale conclusa, inizia lo stalking

Comando Provinciale di Taranto – Massafra (Ta), 13/08/2025 10:15

I Carabinieri della Stazione di Massafra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 53enne del luogo, presunto responsabile di reiterate condotte persecutorie nei confronti di una donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale conclusasi nei mesi scorsi.

Le indagini, avviate a seguito di accertamenti sul territorio, hanno consentito di delineare un quadro indiziario grave in ordine a una prolungata condotta persecutoria: minacce, ingiurie, pedinamenti e, in particolare, l’occupazione abusiva di un alloggio riconducibile alla vittima. Tali comportamenti, secondo quanto ricostruito, avrebbero ingenerato nella donna un perdurante stato di ansia e timore, spingendola a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana.

Nonostante la vittima non avesse sporto precedenti denunce, ha successivamente riferito agli inquirenti di essersi sentita costretta a ridurre le proprie uscite e a cambiare radicalmente le proprie abitudini per timore di ritorsioni.

Il 53enne, dopo aver espletato tutte le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/relazione-sentimentale-conclusa-inizia-lo-stalking