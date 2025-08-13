SUBSCRIBE for $1
mercoledì, Agosto 13, 2025
Molinaro (FdI): all’ospedale di Crotone l’inaugurazione la terza “Culla per la Vita” prezioso presidio di amore e accoglienza

Pietro Molinaro

La Calabria fino a qualche mese fa era una delle cinque regioni dove non c’era la “Culla per la Vita”. Raccogliendo le sollecitazioni di un vasto mondo di associazioni che si occupano della vita nascente, nella seduta del Consiglio Regionale del 20 novembre 2024 avevo presentato uno specifico Ordine del Giorno (che si allega) “Culle per la vita: un’opportunità per le donne a tutela della vita” che fu approvato all’unanimità.

Questo quanto dichiara il Consigliere Regionale di FdI Pietro Molinaro in occasione dell’annuncio anche nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone della Culla per la vita.

Sono grato al commissario, dell’ASP di Crotone Monica Calamai. Per il servizio della “Culla per la Vita”. Dopo l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza e Giovanni Paolo II° di Lamezia a Crotone ci sarà quindi in Calabria una terza “Culla per la Vita”, un argine contro l’abbandono neonatale. Sono certo, che continuerà a diffondersi anche in altre strutture pubbliche e private. Prendersi cura della vita nascente, accoglierla ed amarla- conclude Molinaro – rappresenta un essenziale obiettivo, ancor più nelle situazioni di grande disagio e fragilità; una risposta generosa della nostra comunità che apre le porte anche all’adozione e all’affido.

Nota stampa del Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Pietro Molinaro

Katia Germanò

