SUBSCRIBE for $1
giovedì, Agosto 14, 2025
Home COMUNICATICapitaneriaOperazioni di ricerca e soccorso a sud di Lampedusa
Capitaneria

Operazioni di ricerca e soccorso a sud di Lampedusa

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Guardia Costiera

Sono attualmente in corso le operazioni di ricerca e soccorso, coordinate dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo (MRSC) della Guardia Costiera di Palermo, a seguito di  una segnalazione pervenuta da un elicottero della Guardia di Finanza relativa all’avvistamento, a circa 14 miglia nautiche a sud di Lampedusa, in area SAR italiana, di un’imbarcazione capovolta, con migranti in mare, insieme ad alcuni corpi privi di vita.

Attualmente, nelle operazioni sono impegnati cinque mezzi navali: le motovedette CP 324 e CP 327 della Guardia Costiera, due motovedette della Guardia di Finanza e un’unità navale di Frontex. Sul posto operano anche un elicottero ed un aereo della Guardia Costiera, oltre ad un velivolo di Frontex.

Al momento risultano 60 persone tratte in salvo e già sbarcate a Lampedusa, ed almeno 26 vittime. Il bilancio è ancora provvisorio e in corso di aggiornamento. Dalle prime informazioni acquisite dagli stessi migranti, si tratterebbe di due imbarcazioni partite d Tripoli nelle prime ore della giornata. Una di esse ha iniziato ad imbarcare acqua ed i migranti si sarebbero trasferiti sull’altra imbarcazione, poi capovoltasi.

comunicato stampa Guardia CostieraLampedusa

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

San Benedetto del Tronto. Intervento di emergenza del 1^ nucleo subacqueo della...

160° Anniversario dell’istituzione del corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera

Digitalizzazione del settore marittimo: al via lo scambio informativo digitale tra Amministrazioni...

Torre Annunziata, materassino alla deriva: la Guardia Costiera salva due persone

Guardia Costiera di Bari: Rescue Swimmer soccorre 2 ragazzi bloccati su uno...

“Il contributo della Guardia Costiera all’economia del Paese”: Presentato a Roma il...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00