mercoledì, Agosto 13, 2025
Reggio Calabria. Arrestato 34enne marocchino per minaccia e resistenza a PU

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Nei giorni scorsi, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in un bar-tabacchi di un’area di servizio, sita nella zona nord della città, a seguito della segnalazione del titolare circa la presenza di un soggetto extracomunitario, in evidente stato di ebbrezza, intento a molestare le persone presenti.

Alla vista degli operatori, rapidamente giunti sul posto, l’uomo, già noto per i diversi precedenti penali e di polizia, destinatario di più ordini di espulsione dal territorio, ha continuato a manifestare atteggiamenti violenti e minacciosi anche nei loro confronti, brandendo una bottiglia di vetro e simulando il gesto del “taglia gola”.

Dopo diversi tentativi di mediazione, l’uomo è stato immobilizzato grazie all’impiego dell’arma a impulsi elettrici (Taser) e arrestato in flagranza per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per porto ed uso di oggetti atti ad offendere.

Il fermato è risultato essere protagonista, negli ultimi mesi, di una serie di condotte pericolose: dall’irruzione in una chiesa durante lo svolgimento di una funzione religiosa, al denudamento in luogo pubblico alla presenza di donne e minori, fino all’arrampicata sulla statua dell’Athena nell’Arena dello Stretto, in presenza di numerosi cittadini e turisti, con conseguente danneggiamento.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Arghillà.

