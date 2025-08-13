SUBSCRIBE for $1
mercoledì, Agosto 13, 2025
COMUNICATI

Scoperto falso dentista nel cosentino

Sequestrato lo studio e denaro contante

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
GdF Cosenza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Cosenza hanno sottoposto a sequestro uno studio di un falso dentista a Spezzano Sila, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio.

In particolare, una pattuglia della Tenenza San Giovanni in Fiore ha scoperto un soggetto – mai iscritto all’ordine dei Medici e degli Odontoiatri – esercitare abusivamente tale professione, oltretutto in un locale privo delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici.

Di fatto, al termine di una prestazione odontoiatrica, effettuata nei confronti di una paziente – che aveva pagato la somma di 1.500 euro – i finanzieri hanno fatto accesso all’interno dello studio, rinvenendovi strumentazioni mediche perfettamente operative, tra cui apparecchiature, protesi dentarie ed altro materiale sanitario. Nella circostanza, su richiesta dei militari, la parte non è stata in grado di esibire alcun titolo abilitativo e autorizzativo a svolgere tale specifica tipologia di prestazione sanitaria.

Pertanto, avendo constatato l’esercizio abusivo, le fiamme gialle silane hanno sottoposto a sequestro il locale, tutte le attrezzature mediche rinvenute e l’illecito profitto di 1.500 euro, impedendone così la prosecuzione.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità del soggetto indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

L’attività di servizio svolta dai finanzieri si inquadra nel più ampio dispositivo posto in essere quotidianamente a tutela e sostegno dei cittadini, nonché delle imprese e dei professionisti che esercitano le proprie attività regolarmente, nel rispetto delle normative vigenti.

A tal proposito, la Guardia di finanza è in grado di colpire, nella loro globalità, tutti quei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita e alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale su cui basare lo sviluppo di una società più equa ed attenta ai bisogni di ciascuno.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale CosenzaGdF Spezzano

