Trump-Putin, summit a Nord di Anchorage

Il vertice cruciale tra Donald Trump e Vladimir Putin non si terrà nel centro urbano di Anchorage, ma nella base militare di Elmendorf-Richardson, a nord della città. La decisione, riportata dalla CNN, è stata presa per ragioni di sicurezza, sottolineando la delicatezza dell’incontro fissato per il 15 agosto.

Il summit, che mira ad affrontare la questione della pace in Ucraina, è ancora in fase di preparazione, con i funzionari americani e russi impegnati a definire i dettagli.

La tensione e l’urgenza sono confermate dalle recenti comunicazioni tra i principali diplomatici: il Segretario di Stato Marco Rubio e il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov hanno avuto un colloquio per discutere “alcuni aspetti del vertice”, segno che le trattative sono in pieno svolgimento.

Questo incontro nella base di Anchorage è visto come un momento decisivo per il futuro del conflitto ucraino, anche in virtù delle recenti dichiarazioni di Trump su un possibile “scambio di territori”, una posizione che ha già suscitato forte dibattito e che sarà certamente uno dei punti centrali della discussione.

