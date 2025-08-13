SUBSCRIBE for $1
Trump-Putin, summit a Nord di Anchorage

Scelta base militare per quesioni di sicurezza

Donald Trump e Vladimir Putin

Il vertice cruciale tra Donald Trump e Vladimir Putin non si terrà nel centro urbano di Anchorage, ma nella base militare di Elmendorf-Richardson, a nord della città. La decisione, riportata dalla CNN, è stata presa per ragioni di sicurezza, sottolineando la delicatezza dell’incontro fissato per il 15 agosto.

Il summit, che mira ad affrontare la questione della pace in Ucraina, è ancora in fase di preparazione, con i funzionari americani e russi impegnati a definire i dettagli.

La tensione e l’urgenza sono confermate dalle recenti comunicazioni tra i principali diplomatici: il Segretario di Stato Marco Rubio e il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov hanno avuto un colloquio per discutere “alcuni aspetti del vertice”, segno che le trattative sono in pieno svolgimento.

Questo incontro nella base di Anchorage è visto come un momento decisivo per il futuro del conflitto ucraino, anche in virtù delle recenti dichiarazioni di Trump su un possibile “scambio di territori”, una posizione che ha già suscitato forte dibattito e che sarà certamente uno dei punti centrali della discussione.

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

