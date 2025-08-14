SUBSCRIBE for $1
Bitcoin, supera i 124.000 $. Nuovo record per la criptovaluta

Poi rientra a 123.600 $

Nella notte, il Bitcoin ha segnato un nuovo e impressionante massimo storico, superando per la prima volta la soglia dei 124.000 dollari. La criptovaluta ha toccato quota 124.500 dollari nelle prime contrattazioni asiatiche, superando il precedente record del 14 luglio, che si era attestato a 123.205 dollari.

A spingere la corsa del Bitcoin sono stati diversi fattori: il rialzo dei mercati azionari statunitensi, il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali e un contesto normativo americano più favorevole.

Dopo aver toccato il picco, il Bitcoin ha registrato un lieve ritracciamento, stabilizzandosi intorno ai 123.600 dollari, ma confermando la sua posizione di assoluta protagonista nel panorama finanziario globale.

