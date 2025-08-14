SUBSCRIBE for $1
giovedì, Agosto 14, 2025
Questura

Catania. Ubriaco alla guida di un SUV in circonvallazione

La Polizia di Stato denuncia un 22enne

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
alt Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane catanese per guida in stato di ebbrezza, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I poliziotti della Squadra Volanti, in transito di notte in circonvallazione, arteria stradale ad alto tasso di traffico veicolare e, purtroppo, teatro – anche di recente- di gravi incidenti stradali, insospettiti dall’andamento di un suv che li precedeva, hanno proceduto al controllo degli occupanti del mezzo.

Non appena sceso dalla vettura, il conducente del suv, un 22enne catanese, ha iniziato a farfugliare parole incomprensibili, emanando un forte odore di alcol. Per questo motivo, i poliziotti lo hanno sottoposto ad alcooltest, che ha dato esito positivo; infatti, al primo controllo è risultato un tasso alcolemico di 1,06 grammi per litro e, al secondo controllo, di 0,90 grammi per litro, ben superiore al limite previsto dalla legge.

Sulla base di tali risultati, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato il giovane per guida in stato di ebbrezza a seguito dell’uso di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada e hanno affidato l’autovettura al passeggero, sobrio e provvisto di patente.

Per il reato di guida in stato di ebbrezza è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno. Tuttavia, nell’immediatezza, i poliziotti non hanno potuto ritirare il documento del 22enne, in quanto il giovane non l’aveva al seguito; pertanto, lo hanno sanzionato ai sensi dell’art. 180 del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti.

Successivamente, l’Ufficio Territoriale del Governo disporrà la prevista sospensione della patente. Inoltre, in caso di condanna, all’automobilista verrà imposto di installare a proprie spese sulla propria autovettura, unica che potrà guidare per un periodo di due anni, l’alcolock, un dispositivo che proibisce al guidatore in stato di ebbrezza di accendere il motore e guidare, mettendo a rischio la sicurezza sua e degli altri utenti della strada.

La guida in stato d’ebrezza è una delle cause più frequenti di incidenti stradali anche con esiti purtroppo tragici: l’obiettivo della Polizia di Stato è quello di tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada. (foto di repertorio)

comunicato stampa  –  fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Catania/articolo/3364689dadb5155b0284115736

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

