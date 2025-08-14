SUBSCRIBE for $1
giovedì, Agosto 14, 2025
Giacomo Scortica è il nuovo volto della Dierre Basket

Reggini attivissimi sul mercato

basket

La Dierre Basket Reggio Calabria ha ufficializzato l’ingaggio del play-guardia Giacomo Scortica, atleta italiano classe 1999 che porta in Calabria la sua esperienza maturata nei campionati nazionali. Una combo-guard vera e propria: Con i suoi 192 centimetri d’altezza, Scortica arriva dalla Serie B di Barcellona Pozzo di Gotto. Si è messo in luce in carriera anche a Campli ed Arezzo.

Teramo e Olimpia Mosciano in Serie C Silver sono tappe di un percorso davvero interessante “Scortica rappresenta esattamente il profilo di giocatore che cercavamo – commenta la società – Un atleta intelligente, con un ottimo tiro e la capacità di leggere il gioco. La sua versatilità ci permetterà di schierarlo sia come playmaker che come guardia- “dichiara il club.

L’arrivo di Scortica segna un passo importante nella costruzione del roster affidato alla guida del Coach Francesco Inguaggiato per la prossima stagione, dimostrando l’intenzione della Dierre di puntare su talenti italiani con esperienza nei campionati nazionali. La società ha anticipato che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità sul mercato.

comunicato stampa

