Italia-Argentina 84-72 (Fontecchio 19)

Italia-Argentina 84-72 (25-19, 15-14, 27-18, 17-21)

Italia: Spissu 12 (1/1, 2/4), Melli* 4 (2/3, 0/4), Fontecchio* 19 (3/6, 3/9), Thompson 3 (1/2), Ricci 2 (1/1, 0/3), Spagnolo* 18 (2/5, 2/3), Procida 6 (1/1, 1/1), Niang 2 (1/3, 0/1), Diouf* 10 (5/8), Rossato ne, Severini ne, Akele 8 (3/4, 0/1), Pajola* (0/1 da tre). All: Pozzecco

Argentina: Caffaro* 6 (1/1), Aaliya, Marcos 4 (2/3, 0/4), Brussino* 5 (1/1, 1/6), Corbalan* 17 (3/8, 2/3), Vildoza J.* 4 (2/5, 0/4), Bordon ne, Bressan 8 (3/3), Bocca 8 (1/1, 1/4), Fernandez* 3 (1/4), Vaulet 12 (4/6, 1/1), Trouet, Lugarini (0/1 da tre), Negrete 5 (2/3, 0/1). All: Prigioni

Tiri da due Ita 20/34, Arg 20/36; Tiri da tre Ita 8/27, Arg 5/24; Tiri liberi Ita 20/21, Arg 17/25. Rimbalzi Ita 30 (Melli 6), Arg 40 (Vaulet 6). Assist Ita 28 (Spagnolo e Spissu 6), Arg 18. Usciti 5 falli: Pajola, Ricci

Arbitri: Lorenzo Baldini, Alessio Dionisi, Silvia Marziali. Spettatori: 5.500 (Sold-Out)

Quattro su quattro! Gli Azzurri battono 84-72 l’Argentina in un PalaDozza strapieno e proseguono senza macchia la preparazione a EuroBasket 2025. Dopo Islanda a Senegal alla Trentino Basket Cup e la Lettonia a Trieste, arriva un’altra convincente vittoria stavolta contro una formazione giovane e dinamica. Un successo, quello nell’ultimo test match in Italia, che conforta ulteriormente lo staff tecnico sui progressi costanti del gruppo e lancia la squadra nel tratto finale del cammino verso l’esordio ad EuroBasket previsto per il 28 agosto a Limassol contro la Grecia.

Esordio in Nazionale per Darius Thompson, il miglior marcatore Azzurro è stato Simone Fontecchio con 19 punti, in doppia cifra anche Momo Diouf (10), Marco Spissu (12) e Matteo Spagnolo (18): career high per lui (15 punti era il precedente, fissato il 12 agosto 2023 in occasione del DatHome Day).

Da domani, 15 agosto, gli Azzurri osserveranno due giorni di riposo prima di ritrovarsi a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa e volare poi ad Atene il 20 agosto. Danilo Gallinari si aggregherà alla squadra lunedì 18 agosto.

Le ultime due amichevoli in programma si giocheranno contro la Lettonia il 21 agosto alle ore 19.15 italiane e contro la Grecia il 22 agosto (ore 19.15 italiane). Entrambi i match saranno live su Sky Sport Basket.

Graditi ospiti al PalaDozza e applauditi calorosamente dal pubblico, Andrea Capobianco (Commissario tecnico della Nazionale Femminile medaglia di Bronzo all’ultimo Europeo) Marco Sodini (coach della Nazionale Under 18 maschile Bronzo all’Europeo di categoria) e Theo Airhienbuwa (atleta della Nazionale Under 20 maschile Campione d’Europa 2025).

Graditi ospiti al PalaDozza anche Julio Velasco, allenatore della Nazionale italiana femminile di volley e Francesco Damiani, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984 e campione del mondo dei pesi massimi WBO oltre a una nutrita rappresentanza del Bologna Calcio tra cui Lorenzo De Silvestri, Giovanni Fabbian e Tommaso Pobega.

Prima della partita, il pubblico del PalaDozza ha riservato un lungo e commosso applauso alla memoria di Marco Bonamico, scomparso qualche giorno fa e grande protagonista del basket italiano e di quello bolognese in particolare. Azzurro per sempre!

comunicato stampa e foto da FIP