giovedì, Agosto 14, 2025
Home COMUNICATICarabinieriLocri (RC). Combustione di eternit e plastiche tra la vegetazione
Carabinieri

Locri (RC). Combustione di eternit e plastiche tra la vegetazione

Comando Carabinieri per la Tutela Forestale  – Locri (RC), 14/08/2025 12:28

I Carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale di Locri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo per il reato di combustione di rifiuti. Nell’ambito dei controlli intensificati per la prevenzione degli incendi e dei reati ambientali nella Provincia di Reggio Calabria, i Carabinieri Forestali sorprendevano l’uomo intento ad appiccare il fuoco con un bruciatore da cucina a rifiuti e vegetazione nella Fiumara Novito fra i Comuni di Locri e Siderno.

Grazie al tempestivo intervento l’attività criminale è stata interrotta, scongiurando un grave danno derivato dal fuoco ai rifiuti quali eternit e plastiche. Questo tipo di incendio è particolarmente pericoloso perché la combustione dei rifiuti dei materiali platici rilascia diossine e fumi tossici nell’aria, estremamente dannosi per la salute e l’ambiente.

In più punti della fiumara sono apparsi evidenti segni di bruciatura quale residuo della combustione dei rifiuti abbandonati. Gli operanti hanno posto in sequestro il bruciatore utilizzato per appiccare il fuoco. Il Tribunale di Locri ha convalidato l’arresto, come da richiesta della locale Procura, determinando misura cautelare personale di presentazione alla Stazione CC competente per territorio per garantire il controllo sul comportamento del soggetto e impedire ulteriori condotte della stessa natura.

Rimane alta l’attenzione a tutti i fenomeni che costituiscono grave pregiudizio per l’ambiente e la salute pubblica. Si precisa che il presente procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari per cui ogni valutazione è da considerare allo stato degli atti e fatte salve le successive valutazione di merito.

comunicato stampa –  fonte:  https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/combustione-di-eternit-e-plastiche-tra-la-vegetazione

 

