Supercoppa Europea al Paris Saint-Germain

In una partita al cardiopalma, il Paris Saint-Germain si è aggiudicato la Supercoppa Europea in rimonta, battendo il Tottenham per 6-5 ai rigori dopo un 2-2 nei tempi regolamentari.

Gli Spurs erano andati in vantaggio per 2-0, con i gol di Van de Ven (39′) e l’ex atalantino Romero (48′), quest’ultimo con la complicità di una mezza papera del portiere parigino Chevalier, che ha soffiato il posto a Donnarumma.

Il Paris Saint-Germain, che sembrava spacciato, ha trovato la forza per reagire e pareggiare con le reti di Lee (85′) e Ramos (94′), portando il match ai rigori. Dagli undici metri, la squadra francese ha mostrato più freddezza, conquistando il trofeo e facendo il bis dopo la vittoria in Champions League.

Bart Zag