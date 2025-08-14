SUBSCRIBE for $1
giovedì, Agosto 14, 2025
CRONACA

Tragedia sul Monte Rosa: due alpinisti morti sul Castore

Alpi

Una tragica spedizione sul Castore, nel massiccio del Monte Rosa, è costata la vita a due alpinisti italiani. I corpi di un uomo e una donna sono stati recuperati dal Soccorso Alpino valdostano dopo un probabile drammatico incidente in quota.

L’allarme era scattato quando i due, che avevano pernottato al rifugio Quintino Sella, non avevano più dato notizie di sé. I soccorritori li hanno individuati durante un sorvolo in elicottero.

Le salme sono state trasferite a Champoluc, mentre le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono state affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia. (foto di repertorio)

