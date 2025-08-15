Auto si ribalta in galleria sulla A23, tutti e 8 i passeggeri salvi

Un gravissimo incidente si è verificato la scorsa notte sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove un’auto con a bordo otto persone, tra cui cinque bambini, si è ribaltata. L’evento, avvenuto poco prima delle 4 nella galleria Zanier, in direzione Palmanova, ha avuto un esito miracoloso: solo una donna ha richiesto l’intervento medico.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è rovesciato finendo la sua corsa sul tetto senza coinvolgere altre vetture. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio hanno prontamente liberato gli occupanti dalle lamiere, permettendo ai tre adulti e ai cinque bambini di uscire dall’abitacolo.

Tutti sono stati visitati sul posto dal personale sanitario, che ha trasportato la donna ferita in ospedale. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la galleria della A23 è stata riaperta al traffico.

