venerdì, Agosto 15, 2025
COMUNICATI

Auto si ribalta in galleria sulla A23, tutti e 8 i passeggeri salvi

I Vigili del Fuoco hanno soccorso tutti

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
incidente stradale A23

Un gravissimo incidente si è verificato la scorsa notte sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dove un’auto con a bordo otto persone, tra cui cinque bambini, si è ribaltata. L’evento, avvenuto poco prima delle 4 nella galleria Zanier, in direzione Palmanova, ha avuto un esito miracoloso: solo una donna ha richiesto l’intervento medico.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è rovesciato finendo la sua corsa sul tetto senza coinvolgere altre vetture. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio hanno prontamente liberato gli occupanti dalle lamiere, permettendo ai tre adulti e ai cinque bambini di uscire dall’abitacolo.

Tutti sono stati visitati sul posto dal personale sanitario, che ha trasportato la donna ferita in ospedale. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la galleria della A23 è stata riaperta al traffico.

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
