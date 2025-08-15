SUBSCRIBE for $1
venerdì, Agosto 15, 2025
CRONACA
CRONACA

Leone XIV: “La fede può invecchiare con il benessere materiale”

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Papa Leone XIV

“Le comunità cristiane povere e perseguitate. I testimoni della tenerezza e del perdono nei luoghi del conflitto, gli operatori di pace e i costruttori di ponti in un mondo a pezzi, sono la gioia della Chiesa”. Lo ha detto il neo eletto Papa Leone XIV nell’omelia della Messa, sottolineando che “molti di loro sono donne”.

Il Pontefice ha esortato i fedeli a lasciarsi “convertire” dalla loro testimonianza. Ha poi lanciato un monito: “A volte, dove prevale un certo benessere materiale e quella rilassatezza che addormenta le coscienze, questa fede può invecchiare” e “subentra la morte, nella forma di rassegnazione e lamento”.

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
