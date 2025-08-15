Leone XIV: “La fede può invecchiare con il benessere materiale”

“Le comunità cristiane povere e perseguitate. I testimoni della tenerezza e del perdono nei luoghi del conflitto, gli operatori di pace e i costruttori di ponti in un mondo a pezzi, sono la gioia della Chiesa”. Lo ha detto il neo eletto Papa Leone XIV nell’omelia della Messa, sottolineando che “molti di loro sono donne”.

Il Pontefice ha esortato i fedeli a lasciarsi “convertire” dalla loro testimonianza. Ha poi lanciato un monito: “A volte, dove prevale un certo benessere materiale e quella rilassatezza che addormenta le coscienze, questa fede può invecchiare” e “subentra la morte, nella forma di rassegnazione e lamento”.

Ile And