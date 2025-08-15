SUBSCRIBE for $1
Spazio

Meteorite di 4,56 miliardi di anni fa si schianta vicino ad Atlanta

Boom sonico e scia luminosa segnalati dai cittadini

asteroide

Un meteorite più antico della nostra Terra, formatosi 4,56 miliardi di anni fa, è sopravvissuto all’ingresso nell’atmosfera terrestre lo scorso 26 giugno, finendo per colpire il tetto di un’abitazione a McDonough, vicino ad Atlanta. Lo indicano le prime analisi condotte dai ricercatori dell’Università della Georgia.

Secondo le stime della NASA, l’oggetto viaggiava a 47.000 chilometri orari e aveva un diametro di circa un metro. Il suo ingresso nell’atmosfera, avvenuto in pieno giorno, ha generato una scia luminosa visibile nel sud-est degli Stati Uniti e ha prodotto un boom sonico udito da molte persone.

L’American Meteor Society ha ricevuto oltre 240 segnalazioni di avvistamento. Dopo aver sfondato il tetto della casa, il meteorite si è frantumato e un frammento è riuscito a generare persino un’ammaccatura sul pavimento dell’abitazione.

