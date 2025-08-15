Russia, “Reporter Senza Frontiere” bollata come organizzazione indesiderata

In una nuova mossa per rafforzare il controllo sull’informazione, il governo russo ha inserito Reporter Senza Frontiere (RSF) nella lista delle “organizzazioni indesiderate”.

La decisione, riportata dall’agenzia Interfax, colpisce un’organizzazione internazionale che si occupa della difesa della libertà di stampa e dei diritti dei giornalisti, un ambito sempre più sotto pressione in Russia. Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di crescente repressione del dissenso.

Negli ultimi anni, Mosca ha sistematicamente bollato come “indesiderati” numerosi gruppi di opposizione, organizzazioni per i diritti umani e testate giornalistiche, estendendo la misura anche a enti ambientali di risonanza internazionale come Greenpeace e il ramo globale del WWF, segnando un’ulteriore stretta sugli spazi della società civile e dell’informazione indipendente.

LL