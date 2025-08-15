SUBSCRIBE for $1
venerdì, Agosto 15, 2025
CRONACA

Russia, “Reporter Senza Frontiere” bollata come organizzazione indesiderata

written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Russia, Mosca, Cremlino

In una nuova mossa per rafforzare il controllo sull’informazione, il governo russo ha inserito Reporter Senza Frontiere (RSF) nella lista delle “organizzazioni indesiderate”.

La decisione, riportata dall’agenzia Interfax, colpisce un’organizzazione internazionale che si occupa della difesa della libertà di stampa e dei diritti dei giornalisti, un ambito sempre più sotto pressione in Russia. Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di crescente repressione del dissenso.

Negli ultimi anni, Mosca ha sistematicamente bollato come “indesiderati” numerosi gruppi di opposizione, organizzazioni per i diritti umani e testate giornalistiche, estendendo la misura anche a enti ambientali di risonanza internazionale come Greenpeace e il ramo globale del WWF, segnando un’ulteriore stretta sugli spazi della società civile e dell’informazione indipendente.

LL

Russia, Mosca, Cremlino

foto di GNS

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
