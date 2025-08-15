SUBSCRIBE for $1
venerdì, Agosto 15, 2025
Tropea non è una discoteca a cielo aperto: il turismo va tutelato con equilibrio e rispetto

Come Associazione Albergatori di Tropea riteniamo fondamentale ribadire un principio chiaro: la nostra città non è e non deve diventare una discoteca a cielo aperto. Il fascino di Tropea si fonda sulla sua bellezza, sulla qualità dell’accoglienza e sulla possibilità per tutti – residenti e visitatori – di vivere un’esperienza serena, autentica e rispettosa.

L’intrattenimento musicale e le attività di svago fanno parte dell’offerta turistica, ma devono svolgersi in contesti adeguati e strutture idonee, dove non si arrechi disturbo né agli abitanti, che hanno diritto al riposo, né ai turisti che scelgono Tropea per la sua atmosfera rilassata e per un’esperienza di qualità. Come albergatori, il nostro dovere è garantire il sonno e il benessere dei nostri ospiti.

Rumori e musica ad alto volume protratti fino a tarda notte compromettono la loro esperienza di soggiorno, generando insoddisfazione e danni d’immagine per l’intero comparto turistico. Siamo convinti che un turismo sano e sostenibile si costruisca con regole equilibrate, che tutelino tutte le categorie: chi lavora, chi vive a Tropea e chi la visita.

Per questo chiediamo che le attività di intrattenimento vengano organizzate in spazi idonei e con orari compatibili con il diritto al riposo, evitando di trasformare Tropea in un’area di svago notturno incontrollato. Tropea deve continuare a essere un’eccellenza dell’ospitalità italiana e internazionale, puntando sulla qualità, sul rispetto reciproco e su un modello di sviluppo turistico che guardi al futuro senza compromettere il presente.

