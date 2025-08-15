SUBSCRIBE for $1
venerdì, Agosto 15, 2025
Home COMUNICATIQuesturaVicenza. Denunciato 51enne in un locale: trovato in possesso di un piccolo arsenale di coltelli
Questura

Vicenza. Denunciato 51enne in un locale: trovato in possesso di un piccolo arsenale di coltelli

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Polizia di Stato intervento sul posto

Nel corso della notte scorsa, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Vicenza interveniva in viale Crispi, presso un’esercizio pubblico, in seguito alla segnalazione di un uomo armato di coltello che, secondo quanto riferito, poco prima, avrebbe minacciato un cliente.

Giunti tempestivamente sul posto, gli Operatori facevano ingresso nel locale, ove i presenti indicavano il soggetto segnalato. L’uomo, italiano 51enne, veniva immediatamente sottoposto a perquisizione personale, che dava esito positivo. Nella tasca posteriore destra dei pantaloni di quest’ultimo, invero, veniva rinvenuto un coltello a serramanico con manico in legno e lama in acciaio ricurva della lunghezza di 19 cm; nella tasca anteriore destra, invece, un coltellino a serramanico della lunghezza di 13,5 cm; infine, nella tasca laterale, un ulteriore coltellino a serramanico, della lunghezza di 15 cm.

Il richiedente, peraltro, indicava il soggetto perquisito come autore delle minacce da lui patite senza alcun apparente motivo. Alcuni clienti, infine, confermavano di aver visto il 51enne discutere con il richiedente per futili motivi, verosimilmente legati al gioco delle slot machine.

Alla luce di quanto sopra il soggetto veniva accompagnato presso gli uffici della Questura, sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici e indagato, in stato di libertà, per i reati di minaccia aggravata e di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

comunicato stampa –  fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza/articolo/1378689f0f2beaa14608070351

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Catania. Ubriaco alla guida di un SUV in circonvallazione

Contromano in autostrada, auto bloccata dalla Polizia Stradale

Reggio Calabria. Arrestato 34enne marocchino per minaccia e resistenza a PU

Roma. Entra nottetempo in un ristorante e riempie una carriola di vini...

Arrestato ricercato per omicidio in Spagna

Operazione delle squadre mobili di Fermo e Macerata: trovati con 1 kg...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00