sabato, Agosto 16, 2025
Carabinieri

Casalserugo (Pd). Il bazar della droga

Comando Provinciale di Padova – Casalserugo (Pd), 16/08/2025 10:31

I Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di sostanza stupefacente e segnalato un 30enne al Prefetto di Padova quale assuntore abituale di sostanza stupefacente, entrambi residenti nel capoluogo e già noti alle forze dell’ordine. L’equipaggio dell’Arma impegnato in un servizio di prevenzione e contrasto al traffico di droga, ha fermato, in via Risorgimento, un’auto con a bordo i due.

Durante il controllo, il loro comportamento nervoso ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire l’accertamento. I Carabinieri dalla perquisizione hanno rinvenuto nella persona del 30enne, nonché conducente del veicolo, sostanza stupefacente di tipo marijuana per un peso complessivo di 0,40 g. e per tale ragione segnalato al Prefetto di Padova; mentre al 29enne, passeggero, hanno trovato una modica quantità di sostanza stupefacente.

Gli operanti hanno deciso di proseguire la perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato che ha permesso di recuperare: 4,70 g. di funghi allucinogeni; 1,55 g. di MDMA in polvere; 0,16 g. di ketamina; 1,89 g. di hashish; 25,90 g. di marijuana; nr. 9 compresse di ecstasy; nr. 12 compresse di deoxymetoxetamine; 4 “cartoni2 di LSD, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento oltre a materiale da taglio di tipo Blue Lotus e Salvia.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Il giovane dichiarato in stato di arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliari in attesta del rito direttissimo. Si precisa che il procedimento è in fase di indagini preliminari e che la colpevolezza dell’indagato potrà essere accertata solo all’esito del giudizio.

comunicato stampa  –  fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/il-bazar-della-droga

Carabinieri

foto di GNS

