sabato, Agosto 16, 2025
Douglas Marini è un giocatore della Dierre: lungo duttile con esperienza e voglia di fare bene

basket

La Dierre Basketball è lieta di annunciare l’ingaggio di Douglas Marini, un atleta versatile, con un percorso di crescita solido e la determinazione per lasciare il segno nella nuova stagione. Nato nel basket giovanile dell’ASD Leobasket Leonigo, Marini ha esordito in Serie D nella stagione 2019/20, per poi trasferirsi a Mestre, dove ha militato in Serie B per due anni (2020/21 e 2021/22). Durante questo periodo, si è distinto anche nel campionato Under 19 Eccellenza e in C Silver con la Pallacanestro Virtus Lido, in doppio tesseramento.

Nel maggio 2022, ha partecipato alla Next Gen Cup con la maglia dell’Happy Casa Brindisi, attirando l’attenzione di numerosi addetti ai lavori. Successivamente, ha vissuto un’esperienza negli Stati Uniti, prendendo parte a diversi showcase, prima di tornare in Italia e vincere il campionato di B Interregionale con l’Orlandina Basket, guidata dal coach reggino Domenico Bolignano.

Nella scorsa stagione, Marini ha disputato il campionato di C Abruzzo con il Foligno, mettendo a referto 153 punti e segnando un massimo di 22 punti in una singola partita. “Siamo entusiasti di accogliere Douglas nel nostro progetto”, dichiara la società. “La sua esperienza in diversi livelli del basket italiano, la sua duttilità e la sua grinta saranno preziose per la squadra. Crediamo che possa dare un contributo importante.” Benvenuto, Douglas! La Dierre Basketball è pronta a vivere insieme a te una stagione ricca di emozioni!

comunicato stampa

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
