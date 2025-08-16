SUBSCRIBE for $1
sabato, Agosto 16, 2025
Home COMUNICATIQuesturaFano: ai domiciliari per codice Rosso, rompe braccialetto elettronico ed evade. Intercettato in A/14
Questura

Fano: ai domiciliari per codice Rosso, rompe braccialetto elettronico ed evade. Intercettato in A/14

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
SUV Afla di ultima generazione in dotazione alla Polizia di Stato

Nell’ambito dei consueti controlli sulla viabilità autostradale finalizzati a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione e repressione del trasporto abusivo nazionale e internazionale di cose e persone, in particolare in concomitanza dell’aumento del flusso veicolare legati all’esodo estivo, la Polizia di Stato Pesarese ha intensificato i controlli lungo la rete autostradale di competenza, anche con l’ausilio di pattuglie di polizia giudiziaria con auto civetta.

Nella notte del 14 agosto, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fano hanno controllato alcuni autobus adibiti al trasporto di persone, fra cui un autobus di linea di una nota impresa impegnata sulla tratta Brindisi-Torino con a bordo alcuni passeggeri. Durante il controllo effettuato all’altezza del casello di Fano, è stata riscontrata la presenza, tra i trasportati, di un giovane di 21 residente nella provincia di Roma nei confronti del quale era presente in banca dati una nota di rintraccio in quanto allontanatosi abusivamente dagli arresti domiciliari.

Il giorno precedente dopo essersi disfatto del braccialetto elettronico lasciandolo nell’abitazione, ha fatto perdere le proprie tracce. Il soggetto è stato accompagnato dapprima in Ufficio e, una volta verificata l’esatta identità, è stato condotto nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si è tenuto nella tarda mattinata.

Il Giudice al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione del detenuto presso il carcere di Villa Fastiggi. Durante tutto il periodo estivo, proseguirà in maniera incessante l’impegno da parte delle donne e degli uomini della Polizia Stradale a tutela della sicurezza e della regolarità dei trasporti, senza tralasciare il costante e assiduo impegno nei controlli relativi alle condizioni psico-fisiche dei conducenti in maniera tale da garantire la massima sicurezza sulle nostre strade.

Nell’ambito dei consueti controlli sulla viabilità autostradale finalizzati a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione e repressione del trasporto abusivo nazionale e internazionale di cose e persone, in particolare in concomitanza dell’aumento del flusso veicolare legati all’esodo estivo, la Polizia di Stato Pesarese ha intensificato i controlli lungo la rete autostradale di competenza, anche con l’ausilio di pattuglie di polizia giudiziaria con auto civetta.

comunicato stampa  –  fonte:  https://questure.poliziadistato.it/it/PesaroUrbino/articolo/334768a04b23eb533954357931

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Vicenza. Denunciato 51enne in un locale: trovato in possesso di un piccolo...

Catania. Ubriaco alla guida di un SUV in circonvallazione

Contromano in autostrada, auto bloccata dalla Polizia Stradale

Reggio Calabria. Arrestato 34enne marocchino per minaccia e resistenza a PU

Roma. Entra nottetempo in un ristorante e riempie una carriola di vini...

Arrestato ricercato per omicidio in Spagna

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00