Fano: ai domiciliari per codice Rosso, rompe braccialetto elettronico ed evade. Intercettato in A/14

Nell’ambito dei consueti controlli sulla viabilità autostradale finalizzati a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione e repressione del trasporto abusivo nazionale e internazionale di cose e persone, in particolare in concomitanza dell’aumento del flusso veicolare legati all’esodo estivo, la Polizia di Stato Pesarese ha intensificato i controlli lungo la rete autostradale di competenza, anche con l’ausilio di pattuglie di polizia giudiziaria con auto civetta.

Nella notte del 14 agosto, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fano hanno controllato alcuni autobus adibiti al trasporto di persone, fra cui un autobus di linea di una nota impresa impegnata sulla tratta Brindisi-Torino con a bordo alcuni passeggeri. Durante il controllo effettuato all’altezza del casello di Fano, è stata riscontrata la presenza, tra i trasportati, di un giovane di 21 residente nella provincia di Roma nei confronti del quale era presente in banca dati una nota di rintraccio in quanto allontanatosi abusivamente dagli arresti domiciliari.

Il giorno precedente dopo essersi disfatto del braccialetto elettronico lasciandolo nell’abitazione, ha fatto perdere le proprie tracce. Il soggetto è stato accompagnato dapprima in Ufficio e, una volta verificata l’esatta identità, è stato condotto nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si è tenuto nella tarda mattinata.

Il Giudice al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione del detenuto presso il carcere di Villa Fastiggi. Durante tutto il periodo estivo, proseguirà in maniera incessante l’impegno da parte delle donne e degli uomini della Polizia Stradale a tutela della sicurezza e della regolarità dei trasporti, senza tralasciare il costante e assiduo impegno nei controlli relativi alle condizioni psico-fisiche dei conducenti in maniera tale da garantire la massima sicurezza sulle nostre strade.

