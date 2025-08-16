SUBSCRIBE for $1
sabato, Agosto 16, 2025
Ferragosto di dolore, 14enne muore in bici il Garante Marziale: “Scosso da questa tragedia”

La spensieratezza di Ferragosto si è trasformata in un insopportabile lutto a Lattarico, in provincia di Cosenza, dove un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita in un tragico incidente in bicicletta. L’evento, che ha gettato un’intera comunità nel profondo dolore, si è verificato nel pomeriggio, infrangendo la serenità della giornata di festa.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in sella alla sua bici, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi violentemente contro un muro. L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sull’accaduto indaga la Procura di Cosenza per accertare la dinamica esatta di questa tragica fatalità. La notizia ha rapidamente scosso l’intera regione, suscitando l’intervento del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, che ha espresso il suo profondo cordoglio: “È un dolore straziante vedere una giovane vita spezzarsi in un giorno che dovrebbe essere di festa e spensieratezza.

Ogni tragedia come questa ci ricorda quanto sia fragile la vita dei nostri ragazzi e quanto sia fondamentale la nostra responsabilità nel proteggerli. Mi stringo al dolore della famiglia, in un momento così delicato”.

