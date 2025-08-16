SUBSCRIBE for $1
sabato, Agosto 16, 2025
Loculi (Nu). Scoperta una vasta coltivazione di marijuana

marijuana

Comando Provinciale di Nuoro – Loculi (Nu), 16/08/2025 11:22

A Loculi, all’esito di un protratto monitoraggio eseguito discretamente da servizi infiltrati in agro, la Squadriglia Carabinieri di Iloghe ha arrestato 3 persone per coltivazione illecita di marijuana. Il risultato si inscrive nei quotidiani rastrellamenti compiuti dai militari delle Squadriglie, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, per compiere ricognizione di obiettivi anche in scenari operativi impervi e per ricercare catturandi e coltivazioni illecite.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato quasi 400 piante di canapa da droga, alte circa 1 metro, il cui principio attivo è risultato del 2,89 %. Le perquisizioni, successivamente estese alle dimore degli indagati e ad un magazzino in agro, risultato luogo di stoccaggio occulto di quanto posto in essicazione, hanno consentito ai militari di sequestrare ulteriori 10,2 kg marijuana e materiale per la coltivazione.

Alla vista dei Carabinieri uno degli arrestati ha tentato la fuga a piedi per i campi e, raggiunto, ha opposto resistenza all’arresto. Il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi, anche in loro favore. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/scoperta-una-vasta-coltivazione-di-marijuana

