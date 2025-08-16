SUBSCRIBE for $1
domenica, Agosto 17, 2025
Lutto nel mondo dello spettacolo è morto Pippo Baudo

Aveva 89 anni

21:15 – Il celebre conduttore ed autore ma anche attore e uomo di spettacolo a tutto tondo, Pippo Baudo è venuto a mancare oggi all’età di 89 anni. A dare la triste notizia la famiglia.

Una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo (oltre 50 anni) soprattutto in tv, che lo ha visto condurre ben 13 Festival della Canzone Italiana a Sanremo, e trasmissioni d’intrattenimento come Canzonissima, Fantastico e Domenica in, con le quali è entrato nelle case di milioni di italiani. Siciliano di Militello di Catania, Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo al secolo, Baudo era noto ed apprezzato anche in campo internazionale.

