sabato, Agosto 16, 2025
Stampa ucraina contro il summit Trump-Putin: “Lo Zar ne esce rafforzato”

Kyiv Independent: "Disgustoso, vergognoso, inutile"

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
Ucraina

10:00 – Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska ha scatenato la dura reazione dei media ucraini, che non hanno risparmiato critiche all’incontro. Il Kyiv Independent ha definito il summit “disgustoso, vergognoso e alla fine inutile”, denunciando con forza l’accoglienza riservata a un leader che definisce “dittatore sanguinario e criminale di guerra”.

Mentre droni russi continuavano a colpire le città ucraine, il giornale ha espresso indignazione per l’ospitalità riservata a Putin “nella terra della libertà”. Un altro commento ha sottolineato la disparità di trattamento: “Per Putin il tappeto rosso, per Zelensky un agguato nello Studio Ovale”.

Un’analisi più preoccupata avverte che “lo Zar ne esce rafforzato e questo lo renderà più aggressivo. Prepariamoci”, evidenziando il timore che il summit possa incoraggiare ulteriori azioni militari da parte della Russia, anziché portare a una soluzione pacifica.

LL

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

