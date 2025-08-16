Tennis: Jasmine Paolini batte Gauff, è semifinale a Cincinnati

Jasmine Paolini continua a stupire al Masters 1000 di Cincinnati, conquistando con merito l’accesso alla semifinale. L’Azzurra, testa di serie numero 7 del torneo, ha compiuto una vera e propria impresa eliminando la padrona di casa e numero 2 del seeding, Coco Gauff, al termine di una battaglia avvincente in tre set: 2-6, 6-4, 6-3.

Dopo un inizio in salita in cui ha ceduto il primo set alla Gauff, una tenace Paolini è riuscita a ribaltare completamente l’incontro, dimostrando una solidità mentale e una grande determinazione. La vittoria contro una delle giocatrici più forti del circuito è il coronamento di una stagione straordinaria per la tennista italiana, che ha saputo trovare il suo ritmo di gioco, mettendo in difficoltà l’avversaria con la sua velocità e l’abilità nei colpi da fondo campo.

In semifinale, Paolini si troverà di fronte un’altra avversaria temibile, la russa Veronika Kudermetova, che ha superato il suo quarto di finale in rimonta. L’incontro si preannuncia come un’altra sfida difficile, ma la Paolini ha dimostrato di essere in grado di affrontare e superare qualsiasi ostacolo. (foto d’archivio)

Bart Zag