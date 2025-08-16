SUBSCRIBE for $1
sabato, Agosto 16, 2025
Home SPORTTennis: Jasmine Paolini batte Gauff, è semifinale a Cincinnati
SPORT

Tennis: Jasmine Paolini batte Gauff, è semifinale a Cincinnati

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Jasmine Paolini durante una fase del torneo di tennis a Miami

Jasmine Paolini continua a stupire al Masters 1000 di Cincinnati, conquistando con merito l’accesso alla semifinale. L’Azzurra, testa di serie numero 7 del torneo, ha compiuto una vera e propria impresa eliminando la padrona di casa e numero 2 del seeding, Coco Gauff, al termine di una battaglia avvincente in tre set: 2-6, 6-4, 6-3.

Dopo un inizio in salita in cui ha ceduto il primo set alla Gauff, una tenace Paolini è riuscita a ribaltare completamente l’incontro, dimostrando una solidità mentale e una grande determinazione. La vittoria contro una delle giocatrici più forti del circuito è il coronamento di una stagione straordinaria per la tennista italiana, che ha saputo trovare il suo ritmo di gioco, mettendo in difficoltà l’avversaria con la sua velocità e l’abilità nei colpi da fondo campo.

In semifinale, Paolini si troverà di fronte un’altra avversaria temibile, la russa Veronika Kudermetova, che ha superato il suo quarto di finale in rimonta. L’incontro si preannuncia come un’altra sfida difficile, ma la Paolini ha dimostrato di essere in grado di affrontare e superare qualsiasi ostacolo. (foto d’archivio)

Bart Zag

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Europeo U16M. Italia-Lituania 81-91 (Sguazzin 14)

Mondiali Under 21 Femminili: l’Italia batte 3-0 la Cina e accede in...

Sinner domina Auger-Aliassime e vola in semifinale a Cincinnati

Italia-Argentina 84-72 (Fontecchio 19)

Giacomo Scortica è il nuovo volto della Dierre Basket

Supercoppa Europea al Paris Saint-Germain

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00