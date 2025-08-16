Ucraina: Domani riunione dei volenterosi

Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz si riuniranno in videoconferenza per analizzare quanto avvenuto ieri in Alaska durante il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin e alla vigilia del viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington.

La videocall tra i “volenterosi”è prevista per le 15:00, lo rende noto l’Eliseo, in quanto promotore del meeting è il Presidente francese. L’ Europea che anche sta sostenendo lo sforzo bellico dell’Ucraina vorrebbe essere partecipe nella trattativa per la pace in Ucraina.

