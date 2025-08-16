WWF, negoziato fallito sull’inquinamento da plastica

L’ultima sessione di negoziati globali sull’inquinamento da plastica, la INC-5.2 di Ginevra, si è conclusa con un esito “deludente” per il WWF. L’incontro, durato quasi due settimane, non ha portato all’adozione di un testo su cui negoziare, né ha prodotto piani chiari per il trattato.

Secondo Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF, la maggioranza dei Paesi ambiziosi non è stata in grado di superare l’ostacolo rappresentato da una minoranza di Paesi contrari. L’approccio basato sul consenso unanime, ha dichiarato, si è dimostrato fallimentare nei negoziati ambientali internazionali, come riporta l’Ansa.

Nonostante la battuta d’arresto, il WWF ha ribadito il suo impegno a continuare la lotta all’inquinamento da plastica, lavorando con governi e partner per garantire l’approvazione del trattato.

“Non è questo che le comunità, gli scienziati, le imprese e la società civile chiedevano. L’inquinamento da plastica non può aspettare, e nemmeno noi possiamo. I leader devono scegliere una nuova strada e mantenere la promessa di porre fine alla crisi della plastica. INC5.2” E’ il commento sulla pagina ufficiale di X del WWF.