SUBSCRIBE for $1
sabato, Agosto 16, 2025
Home CRONACAAmbienteWWF, negoziato fallito sull’inquinamento da plastica
Ambiente

WWF, negoziato fallito sull’inquinamento da plastica

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
bottiglie di plastica

L’ultima sessione di negoziati globali sull’inquinamento da plastica, la INC-5.2 di Ginevra, si è conclusa con un esito “deludente” per il WWF. L’incontro, durato quasi due settimane, non ha portato all’adozione di un testo su cui negoziare, né ha prodotto piani chiari per il trattato.

Secondo Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF, la maggioranza dei Paesi ambiziosi non è stata in grado di superare l’ostacolo rappresentato da una minoranza di Paesi contrari. L’approccio basato sul consenso unanime, ha dichiarato, si è dimostrato fallimentare nei negoziati ambientali internazionali, come riporta l’Ansa.

Nonostante la battuta d’arresto, il WWF ha ribadito il suo impegno a continuare la lotta all’inquinamento da plastica, lavorando con governi e partner per garantire l’approvazione del trattato.

“Non è questo che le comunità, gli scienziati, le imprese e la società civile chiedevano. L’inquinamento da plastica non può aspettare, e nemmeno noi possiamo. I leader devono scegliere una nuova strada e mantenere la promessa di porre fine alla crisi della plastica. INC5.2” E’ il commento sulla pagina ufficiale di X del WWF.

WWF

foto di GNS

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Stellantis ferma lo sviluppo dell’idrogeno

Clima: Maggio 2025 è il secondo maggio più caldo di sempre a...

Clima: OMM, rischio 1,5 gradi oltre la soglia preindustriale entro il 2029

Più spazio a idee e partecipazione: estesa la manifestazione di interesse per...

Clima: I dati del rapporto Copernicus, 2024 l’anno più caldo in Europa

Progetto LIFE del mese di Marzo 2025

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00