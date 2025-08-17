Home CRONACAIeri notte la festa per il 53^ anniversario dei Bronzi di Riace
Ieri notte la festa per il 53^ anniversario dei Bronzi di Riace

Concerto Orchestra Sinfonica Brutia si esibisce davanti al MArRC

written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Piazza de Nava - Reggio Calabria

Il 16 agosto, la Calabria ha celebrato un anniversario di portata storica: il ritrovamento dei Bronzi di Riace, avvenuto cinquantatré anni fa, il 16 agosto 1972. Le due magnifiche statue, considerate tra le più importanti testimonianze della scultura greca, emersero dalle acque del mar Ionio, a pochi metri dalla costa di Riace Marina. A fare la sensazionale scoperta fu il sub amatoriale Stefano Mariottini, che notò un braccio affiorare dalla sabbia a circa otto metri di profondità.

I due guerrieri, ribattezzati “Bronzo A” e “Bronzo B”, risalgono al V secolo a.C. e sono stati recuperati con grande cura. Dopo anni di restauri, hanno trovato la loro casa definitiva nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MarRC).

La struttura è oggi diretta da Fabrizio Sudano, le statue bronzee dai preziosi particolari, continuano a richiamare studiosi e visitatori da tutto il mondo.

Per celebrare questo importante anniversario dei Bronzi di Riace, il MarRC ha “ospitato” un concerto, omaggio ad un ritrovamento che ha segnato un capitolo fondamentale nella storia dell’archeologia mondiale e che continua a rappresentare un inestimabile patrimonio culturale.

L’evento, uno speciale “Disco Summer Edition” dell’ Orchestra Sinfonica Brutiadiretta dal Maestro Francesco Perri, ha richiamato una cornice di pubblico imponente a Reggio Calabria.

Ile And

Bronzi di Riace

Foto di Alessia Orsa

