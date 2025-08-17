Home PaginatreCulturaLa trama dell’invisibile
La trama dell’invisibile

Anna Katharina Frohlich sarà ospite della libreria Ave Ubik venerdì 22 agosto 2025 alle ore 18.30 per presentare il libro La trama dell’invisibile Mondadori editore. L’iniziativa è organizzata dalla Libreria Ave Ubik e dal Soroptmist International, Club di Reggio Calabria. Sarà presente l’avv. Sonia Romeo del Soroptmist International, Club di Reggio Calabria.

Tonino Nocera dialogherà con l’autrice, la quale subito dopo firmerà le copie del libro. Frolich, consigliere d’amministrazione dell’Adelphi, in La trama dell’invisibile racconta la propria storia d’amore con Roberto Calasso.

Dal primo incontro alla Buchmesse di Francoforte sino alla morte di Calasso. Un amore vissuto tra viaggi in Italia e all’estero; le vacanze estive in Grecia; la casa di Anna Katharina a Mornaga sul lago di Garda (cfr. intervista https://www.youtube.com/watch?v=J8ddvw-hGEs)

Un amore forte e saldo: sedimentato dai silenzi, dalla lontananza, dalle attese. Il libro svela tanti aspetti inediti della vita di Calasso (sempre schivo e riservato) e, come un diamante, ha infinite sfaccettature.

