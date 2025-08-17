SUBSCRIBE for $1
domenica, Agosto 17, 2025
Home ESTEROTrump verso trilaterale del 22 Agosto
ESTERO

Trump verso trilaterale del 22 Agosto

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Donald Trump firma

Dopo il summit in Alaska con Vladimir Putin, Donald Trump prepara ora un incontro a tre che vedrà al tavolo anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato da Axios, il vertice trilaterale è in programma per il 22 agosto 2025.

Intanto, i due presidenti, Trump e Zelensky, si incontreranno già lunedì a Washington per discutere di sicurezza e di altri temi cruciali, prima del summit allargato. La proposta di Trump ha ottenuto un riscontro positivo da Zelensky, che si è detto favorevole all’incontro.

Anche la Germania ha mostrato interesse per il vertice: il cancelliere Friedrich Merz ha espresso il desiderio di un coinvolgimento europeo, confermando la sua disponibilità a collaborare in vista del possibile incontro.

LL

Putin e Trump

foto di GNS

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Ucraina: Domani riunione dei volenterosi

Stampa ucraina contro il summit Trump-Putin: “Lo Zar ne esce rafforzato”

Alaska: sorrisi, strette di mano ma ancora c’è da “lavorare”

Iniziato il vertice Trump-Putin in Alaska

Trump-Putin, summit a Nord di Anchorage

Indonesia. Terremoto di M 5.6

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00