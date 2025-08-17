Trump verso trilaterale del 22 Agosto

Dopo il summit in Alaska con Vladimir Putin, Donald Trump prepara ora un incontro a tre che vedrà al tavolo anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato da Axios, il vertice trilaterale è in programma per il 22 agosto 2025.

Intanto, i due presidenti, Trump e Zelensky, si incontreranno già lunedì a Washington per discutere di sicurezza e di altri temi cruciali, prima del summit allargato. La proposta di Trump ha ottenuto un riscontro positivo da Zelensky, che si è detto favorevole all’incontro.

Anche la Germania ha mostrato interesse per il vertice: il cancelliere Friedrich Merz ha espresso il desiderio di un coinvolgimento europeo, confermando la sua disponibilità a collaborare in vista del possibile incontro.

LL