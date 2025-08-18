SUBSCRIBE
Home CRONACAI fuochi di San Rocco illuminano la notte di Scilla
CRONACA

I fuochi di San Rocco illuminano la notte di Scilla

Spettacolo pirotecnico sullo Stretto: tradizione e devozione richiamano migliaia di fedeli e turisti nel borgo calabrese

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Festa patronale a Scilla 2025

Scilla (RC) 17 Agosto 2025 ore 23:59 – Anche quest’anno i fuochi di San Rocco hanno trasformato Scilla in un palcoscenico a cielo aperto, regalando emozioni indimenticabili a residenti e visitatori.

Lo spettacolo pirotecnico, attesissimo da tutta la Calabria e non solo, ha illuminato la notte sul mare e sul Castello Ruffo, con giochi di luce che si specchiavano nelle acque dello Stretto di Messina.

La tradizione, radicata da secoli, affonda le sue radici nella devozione al santo patrono e rappresenta uno dei momenti più sentiti dei festeggiamenti. I fuochi d’artificio, esplosi a ritmo incalzante, hanno colorato il cielo con cascate luminose, figure scenografiche e boati che hanno fatto vibrare il borgo dall’antico quartiere di Chianalea fino alla spiaggia delle Sirene.

Festa patronale a Scilla 2025

foto di Federica Romeo

Migliaia di persone, tra fedeli, turisti e curiosi, hanno preso parte alla serata, testimoniando quanto la festa di San Rocco non sia solo un atto religioso, ma anche un evento di identità e comunità, capace di attrarre ogni anno nuove generazioni e visitatori da ogni parte d’Italia.

Lo spettacolo pirotecnico, che da sempre contraddistingue i festeggiamenti scillesi, si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più suggestivi e spettacolari dell’estate calabrese.

Federica Romeo

Festa patronale a Scilla 2025

foto di Federica Romeo

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 30

Video privato di Stefano De Martino, dal Garante stop alla divulgazione

Turista decide di lasciare in ospedale la neonata partorita in spaggia della...

Incendio in una palazzina a Rivalta, muore una 29enne

Ieri notte la festa per il 53^ anniversario dei Bronzi di Riace

Milano: uccide il cognato a coltellate. Fermato 29enne ecuadoriano

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace