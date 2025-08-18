I fuochi di San Rocco illuminano la notte di Scilla

Scilla (RC) 17 Agosto 2025 ore 23:59 – Anche quest’anno i fuochi di San Rocco hanno trasformato Scilla in un palcoscenico a cielo aperto, regalando emozioni indimenticabili a residenti e visitatori.

Lo spettacolo pirotecnico, attesissimo da tutta la Calabria e non solo, ha illuminato la notte sul mare e sul Castello Ruffo, con giochi di luce che si specchiavano nelle acque dello Stretto di Messina.

La tradizione, radicata da secoli, affonda le sue radici nella devozione al santo patrono e rappresenta uno dei momenti più sentiti dei festeggiamenti. I fuochi d’artificio, esplosi a ritmo incalzante, hanno colorato il cielo con cascate luminose, figure scenografiche e boati che hanno fatto vibrare il borgo dall’antico quartiere di Chianalea fino alla spiaggia delle Sirene.

Migliaia di persone, tra fedeli, turisti e curiosi, hanno preso parte alla serata, testimoniando quanto la festa di San Rocco non sia solo un atto religioso, ma anche un evento di identità e comunità, capace di attrarre ogni anno nuove generazioni e visitatori da ogni parte d’Italia.

Lo spettacolo pirotecnico, che da sempre contraddistingue i festeggiamenti scillesi, si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più suggestivi e spettacolari dell’estate calabrese.

Federica Romeo