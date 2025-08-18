Massa Lombarda (Ra). Fuga a 160Km/h nel centro abitato

Comando Provinciale di Ravenna – Massa Lombarda (Ra), 18/08/2025 15:43

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito del servizio di controllo del territorio nel comune di Massa Lombarda, hanno tratto in arresto un uomo straniero, 40enne, poiché ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri, verso le ore 21:00, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo stavano svolgendo le attività di controllo del territorio quando nella periferia del comune di Massa Lombarda hanno notato un’autovettura che percorreva quelle vie a bassa velocità destando la loro attenzione.

I militari hanno deciso di seguire il veicolo al fine di procedere al controllo degli occupanti. Intimato l’alt il conducente inizialmente ha accennato di voler fermarsi ma improvvisamente ha cambiato velocità cercando di eludere il controllo. L’inseguimento è durato per alcuni minuti e la vettura ha raggiunto velocità elevate toccando anche i 160 km/h.

La sua folle corsa è terminata in una zona periferica del paese quando il conducente ormai seguito a breve distanza dalla gazzella dei carabinieri ha arrestato la marcia. Dal veicolo sono scesi quattro soggetti ed uno di loro, brandendo un grosso martello della lunghezza di 80 cm, minacciava i militari consentendo agli altri di allontanarsi nei campi.

L’uomo è stato tuttavia fermato e all’atto del controllo non ha esitato a strattonare i militari che riuscivano però a bloccarlo definitivamente e quindi a trarlo in arresto.

