SUBSCRIBE
Home CRONACANuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 30
CRONACA

Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 30

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Guardia Costiera

Un’altra operazione di soccorso si è conclusa con successo questa mattina nel porto di Roccella Jonica, dove sono sbarcati 30 migranti, tutti uomini di nazionalità bengalese ed egiziana, tra cui una decina di minori non accompagnati.

L’intervento è stato condotto dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica, sotto la guida del comandante Daniele Ticconi, che ha intercettato l’imbarcazione a circa 150 miglia dalla costa calabrese. I migranti erano partiti la sera di venerdì scorso dalla Libia a bordo di una piccola barca in vetroresina di circa sette metri e navigavano in condizioni di mare mosso.

Dopo il trasbordo sulla motovedetta, sono stati condotti nel porto e affidati ai volontari della Croce Rossa, dopo un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

Il gruppo è stato temporaneamente ospitato nel Centro di prima accoglienza allestito nell’area portuale. Questo è il dodicesimo sbarco di migranti registrato nel porto di Roccella negli ultimi quattro mesi.

Ile And

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Video privato di Stefano De Martino, dal Garante stop alla divulgazione

Turista decide di lasciare in ospedale la neonata partorita in spaggia della...

Incendio in una palazzina a Rivalta, muore una 29enne

Ieri notte la festa per il 53^ anniversario dei Bronzi di Riace

Milano: uccide il cognato a coltellate. Fermato 29enne ecuadoriano

Gaza: Israele avverte i civili di evacuare

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace