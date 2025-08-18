Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 30

Un’altra operazione di soccorso si è conclusa con successo questa mattina nel porto di Roccella Jonica, dove sono sbarcati 30 migranti, tutti uomini di nazionalità bengalese ed egiziana, tra cui una decina di minori non accompagnati.

L’intervento è stato condotto dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica, sotto la guida del comandante Daniele Ticconi, che ha intercettato l’imbarcazione a circa 150 miglia dalla costa calabrese. I migranti erano partiti la sera di venerdì scorso dalla Libia a bordo di una piccola barca in vetroresina di circa sette metri e navigavano in condizioni di mare mosso.

Dopo il trasbordo sulla motovedetta, sono stati condotti nel porto e affidati ai volontari della Croce Rossa, dopo un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

Il gruppo è stato temporaneamente ospitato nel Centro di prima accoglienza allestito nell’area portuale. Questo è il dodicesimo sbarco di migranti registrato nel porto di Roccella negli ultimi quattro mesi.

