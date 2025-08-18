Road to EuroBasket 2025. Gallinari in gruppo da oggi

Danilo Gallinari è pronto per la sua ultima estate in Nazionale. Il neo Campione del Portorico (da MVP) con i Vaqueros de Bayamon, è arrivato oggi all’Acqua Acetosa di Roma e già da domani, martedì 19 agosto, sarà a disposizione dello staff tecnico.

Autorizzato invece a lasciare il raduno Luca Severini. Così il CT Pozzecco: “Ringrazio sentitamente Luca per il suo solito impegno e per l’entusiasmo e la serietà che ha messo in ogni singolo allenamento dal 23 luglio.

Come sempre questo è il momento più complicato per me e vorrei non dover mai affrontare queste scelte. Gli auguro il meglio per la stagione. E’ parte integrante di questo splendido gruppo anche se non sarà fisicamente con noi all’Europeo“.

77 presenze e 1096 punti in Nazionale (24esimo miglior marcatore di sempre), per il Gallo questo sarà il quarto Europeo dopo le edizioni del 2011, 2013 e 2015. Per lui anche i Giochi Olimpici del 2021 e il Mondiale 2019. A EuroBasket 2025 sarà vice-Capitano.

I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco si stanno allenando al Centro di Preparazione Olimpica nella Capitale in attesa di partite, il 20 agosto, per Atene, sede delle ultime due amichevoli di questa estate contro Lettonia (21 agosto, ore 19.15 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.15 italiane). Entrambe le gare live su Sky Sport Basket (canale 209), Now, e Courtside 1891 FIBA.

