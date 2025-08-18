SUBSCRIBE
Vibo Valentia. Violenta aggressione perpetrata ai danni di un minore nella notte di San Lorenzo

Individuato dalla Polizia di Stato un responsabile

Polizia di Stato

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria uno degli autori di un’aggressione perpetrata ai danni di un minore.

I fatti risalgono alla notte dell’11 agosto scorso quando innanzi ad un lido balneare della frazione Bivona di Vibo Marina, durante una festa in spiaggia, un gruppo di giovanissimi ha aggredito per futili motivi un loro coetaneo.

Interveniva immediatamente sul posto, per i primi accertamenti, personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il conseguente approfondimento investigativo da parte di personale della Squadra Mobile ha consentito di individuare ed identificare già uno degli aggressori il quale, utilizzando un tirapugni, aveva colpito più volte il malcapitato provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Il soggetto, anch’egli minore, è stato pertanto deferito alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per lesioni aggravate e porto abusivo di arma.

A seguito di istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, al soggetto denunciato è stata notificata anche la misura di prevenzione del cd. D.AC.UR (Divieto di Accesso ai pubblici esercizi e locali di trattenimento) che vieta alla persona violenta l’accesso ai locali della movida cittadina. Il provvedimento, emesso dal Questore di Vibo Valentia, dr. Rodolfo Ruperti, mira proprio a prevenire ulteriori episodi di disordine che possono turbare la tranquillità e la sicurezza dei giovani partecipanti alla movida.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad indentificare altri giovani che hanno preso parte all’aggressione.

comunicato stampa  – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/ViboValentia/articolo/122668a345203ae26750572935

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

