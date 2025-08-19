Bianco (RC). Ferragosto: patenti di guida ritirate e sanzioni per 3.500 €

Procedono ininterrotti i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Bianco (RC), soprattutto durante la stagione estiva, ove all’accrescere del flusso turistico, aumenta anche il rischio di violazione delle norme e di comportamenti scorretti, che possono incidere, talvolta anche gravemente, sull’incolumità dei cittadini.

Nel corso dei controlli del trascorso ferragosto, i militari dell’Arma hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne. Il fine è stato quello di garantire l’ordinato svolgimento della vita delle comunità locali, e assicurare un elevato livello di sicurezza, sia per gli automobilisti che per i pedoni.

L’obiettivo principale dei Carabinieri è stata la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’abuso di sostanze alcoliche. Proprio questo tipo di atteggiamento, infatti, è particolarmente sanzionabile poiché non solo è nocivo per i conducenti, ma mette a repentaglio l’incolumità di cittadini, automobilisti e pedoni. Il bilancio complessivo è di una denuncia a piede libero alla competente Procura della Repubblica, cui si sono aggiunti tre ritiri di patente per i trasgressori e l’irrogazione di sanzioni accessorie dell’ammenda per un ammontare complessivo di circa 3.500 euro.

L’attività di controllo ha rappresentato anche un’occasione di vicinanza alla popolazione, sensibilizzandola sull’importanza del rispetto delle norme stradali. I militari, oltre a sanzionare le condotte illecite, hanno anche dialogato con i cittadini, richiamando l’attenzione sul valore della prevenzione e sulla responsabilità individuale nella guida.

L’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica ed invita tutti gli utenti della strada, in particolare i più giovani, a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, contribuendo così a rendere più sicuri i luoghi del divertimento e della socialità.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’uomo deferito vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

comunicato stampa Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria