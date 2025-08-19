SUBSCRIBE
“Europa a casa”, Giusi Princi “Online il report di Agosto con tutti i bandi finanziati dall’Unione Europea”

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
Foto on. Giusi Princi

È stato pubblicato il report di agosto di “Europa a casa”, il servizio che si propone di far conoscere al meglio le opportunità europee di finanziamento, rendendole accessibili a tutti. Ad annunciarlo sulle sue pagine social è l’eurodeputata Giusi Princi, promotrice e responsabile del servizio.

“Ho il piacere di informarvi che è online, disponibile sulla piattaforma web www.europaacasa.eu – scrive l’europarlamentare calabrese in un post -, il report di agosto di Europa a casa, servizio da me promosso per costruire un ponte solido e concreto tra Bruxelles, la Calabria e il Sud, affinché le opportunità di finanziamento dell’Unione Europea diventino accessibili in modo pratico e diretto”.

“Europa a casa” è uno strumento innovativo, un servizio fruibile da tutti che offre gratuitamente informazioni e supporto sui bandi europei dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini.

“Il report, mensilmente aggiornato sui bandi attivi – spiega Giusi Princi -, è suddiviso in sezioni tematiche per rendere la ricerca ancora più semplice e immediata”.

Sulla piattaforma web dedicata, infatti, è disponibile un report di veloce consultazione con link agli avvisi diretti (pubblicati e gestiti dall’Unione Europea) e indiretti (promossi sia a livello nazionale che nelle regioni del Sud).

“Per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei territori – aggiunge -, un pool di progettisti locali e collegati da Bruxelles risponderà ai quesiti tecnici e fornirà accompagnamento per l’accesso ai fondi europei”. Per chi necessita di chiarimenti, quindi, sono previste azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento, con un servizio di domanda e risposta centrale e un’azione di accompagnamento territoriale, con focus Sud e Calabria. Tutti gli interessati potranno formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere informazioni sui prossimi bandi via email all’indirizzo dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o via WhatsApp al numero +39 376 262 8177. Saranno garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno.

“Cogliamo le opportunità, contribuiamo a far decollare le nostre realtà: riduciamo i divari tra la Calabria, il Sud e il resto d’Europa”, conclude Giusi Princi, che nel suo primo anno al Parlamento europeo ha già tradotto il suo impegno in risultati concreti.

comunicato stampa

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

