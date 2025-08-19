SUBSCRIBE
Il post del “saluto” di Ezio Greggio a Pippo Baudo

Sono in molti in queste ore a ricordare sui giornali o sulle pagine social Pippo Baudo, venuto a mancare sabato 16 Agosto all’età di 89 anni. Il suo carisma e la sua caratura ne hanno fatto uno dei più importati uomini del mondo dello spettacolo italiano.  Riportiamo qui il “saluto” ci ha più colpito.

post Greggio su morte di Pippo BaudoRicordare Pippo significa ripercorrere la propria storia perché quando ho cominciato ovviamente Pippo c’era. Come Mike, come Costanzo e Corrado. Pippo è una leggenda della tv, è stato una colonna della RAI e fece pure un breve periodo a Mediaset. Ma portare fuori dalla RAI Pippo fu come togliere un pesce dall’acqua. Durò poco. Avevamo lo stesso agente, Gentile & Marangoni, lo incontrai la prima volta da loro, avevo 29 anni.

Poi le ospitate nelle sue trasmissioni, le battute su di lui a Drive In… Ricci ne aveva a bizzeffe. Lo voglio ricordare con un episodio che risale a quando la RAI lo aveva accantonato: ero in Sicilia a fare uno spettacolo in una località ove Pippo aveva una casa al mare. Andai a salutarlo e vidi quanto stava soffrendo in quel periodo, gli feci compagnia tutto il pomeriggio.

Lo invitai poi a cena con alcuni amici che avevo in quella zona e accettò: quella sera Pippo raccontò decine di aneddoti strepitosi legati alla sua carriera, gli tornò il sorriso, fu mattatore per ore, quasi uno sfogo. Quando lo riaccompagnai a casa mi diede un abbraccio interminabile con quelle sue braccia lunghissime, e sorridendo pure uno schiaffetto finale per le centinai di battute che facevo su di lui. Ciao Pippo, te ne sei andato e come dicevi tu… «  non me lo dovevi fare… non me lo dovevi fare ». Condoglianze ai tuoi famigliari. Ezio“.

