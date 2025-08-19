SUBSCRIBE
Il Segretario generale dell’ASEAN partecipa al Forum regionale in Malesia

Approfondire la consapevolezza e il coinvolgimento delle parti interessate sul piano strategico dell'ASCC

ASEAN a Kuala Lumpur

Il Segretario Generale dell’ASEAN, Dr. Kao Kim Hourn, ha partecipato oggi al Forum Regionale per approfondire la consapevolezza e il coinvolgimento degli stakeholder sul Piano Strategico dell’ASCC, tenutosi a Kuala Lumpur, in Malesia.

Il Dr. Kao ha pronunciato un discorso alla cerimonia di apertura e ha officiato il lancio cerimoniale del Piano Strategico dell’ASCC durante il Forum Regionale, insieme al Ministro del Turismo, della Cultura e delle Arti della Malesia e Presidente del Consiglio dell’ASCC per il 2025, Dato Sri Tiong King Sing, nonché all’Ambasciatore del Giappone presso l’ASEAN, Kiya Masahiko.

Il Forum Regionale ha aumentato la consapevolezza e la responsabilità collettiva del Piano Strategico dell’ASCC e ha approfondito il coinvolgimento dei partner e degli stakeholder dell’ASEAN. I partecipanti all’evento erano rappresentati da organismi settoriali dell’ASEAN, partner di dialogo, aziende, organizzazioni della società civile, mondo accademico/think tank e comunità, per supportare l’attuazione del Piano Strategico dell’ASCC.

fonte: https://asean.org/secretary-general-of-asean-participates-in-the-regional-forum-to-deepen-stakeholder-awareness-and-engagement-on-the-ascc-strategic-plan-in-malaysia/

