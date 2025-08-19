Marco Belinelli dice addio al basket giocato

Oggi da l’addio alla pallacanestro giocata uno tra i giocatori azzurri più importanti e forti di sempre. Marco Belinelli da San Giovanni in Persiceto ha deciso di smettere all’età di 39 anni. La notizia era nell’aria ma ci sono momenti che i tifosi non vorrebbero arrivassero mai.

Belinelli è l’unico italiano (al momento) ad aver vinto un titolo NBA (con i San Antonio Spurs nel 2014) è l’unico italiano ad aver vinto una gara del tiro da tre sempre in NBA.

Se non bastassero quei trionfi, la guardia tiratrice di 1,96 m ha anche vinto: 3 Scudetti: 2005 (Fortitudo), 2021 e 2025 (Virtus); Coppa Italia: 2002 (Fortitudo); 4 Supercoppe Italiane: 2005, 2021, 2022, 2023 (Virtus); EuroCup: 2022 (Virtus); MVP della Lega Serie A: 2024 (Virtus); All-Lega Serie A Team: 2023, 2024 (Virtus); Miglior sesto uomo della Lega Serie A: 2022, 2023 (Virtus), Giocatore italiano dell’anno della Lega Serie A: 2023 (Virtus).

Marco Belinelli in Azzurro purtroppo non è riuscito a vincere ma con 2.258 punti realizzati in 154 partite, è il quarto miglior realizzatore nella storia della Nazionale italiana. Sono i numeri a dirlo ed i trionfi ad incoronarlo come uno dei giocatori italiani migliori di tutti i tempi.

“Caro Beli, In questi anni abbiamo condiviso tanti momenti che non dimenticherò mai. La tua passione, la tua mentalità e la tua dedizione sono stati e saranno sempre fonte d’ispirazione. Hai fatto la storia, e lo hai fatto a modo tuo. In bocca al lupo per tutto“. Questo il saluto del compagno di Nazionale Danilo Gallinari dedicatogli sui social network.

Fabrizio Pace