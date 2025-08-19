SUBSCRIBE
Home CRONACAMarco Belinelli dice addio al basket giocato
CRONACA

Marco Belinelli dice addio al basket giocato

Unico italiano ad aver vinto l'anello NBA e la gara del tiro da tre

by Fabrizio Pace
written by Fabrizio Pace 0 comments
Marco Belinelli

Oggi da l’addio alla pallacanestro giocata uno tra i giocatori azzurri più importanti e forti di sempre. Marco Belinelli da San Giovanni in Persiceto ha deciso di smettere all’età di 39 anni. La notizia era nell’aria ma ci sono momenti che i tifosi non vorrebbero arrivassero mai.

Belinelli è l’unico italiano (al momento) ad aver vinto un titolo NBA (con i San Antonio Spurs nel 2014) è l’unico italiano ad aver vinto una gara del tiro da tre sempre in NBA.

Se non bastassero quei trionfi, la guardia tiratrice di 1,96 m ha anche vinto: 3 Scudetti: 2005 (Fortitudo), 2021 e 2025 (Virtus); Coppa Italia: 2002 (Fortitudo); 4 Supercoppe Italiane: 2005, 2021, 2022, 2023 (Virtus); EuroCup: 2022 (Virtus); MVP della Lega Serie A: 2024 (Virtus); All-Lega Serie A Team: 2023, 2024 (Virtus); Miglior sesto uomo della Lega Serie A: 2022, 2023 (Virtus), Giocatore italiano dell’anno della Lega Serie A: 2023 (Virtus).

Marco Belinelli in Azzurro purtroppo non è riuscito a vincere ma  con 2.258 punti realizzati in 154 partite, è il quarto miglior realizzatore nella storia della Nazionale italiana.  Sono i numeri a dirlo ed i trionfi ad incoronarlo come uno dei giocatori italiani migliori di tutti i tempi.

Caro Beli, In questi anni abbiamo condiviso tanti momenti che non dimenticherò mai. La tua passione, la tua mentalità e la tua dedizione sono stati e saranno sempre fonte d’ispirazione. Hai fatto la storia, e lo hai fatto a modo tuo. In bocca al lupo per tutto“. Questo il saluto del compagno di Nazionale Danilo Gallinari dedicatogli sui social network.

Fabrizio Pace

Fabrizio Pace è giornalista e direttore del quotidiano d’Approfondimento on line www.IlMetropolitano.it

You may also like

Il post del “saluto” di Ezio Greggio a Pippo Baudo

RFI, linea Alta Velocità Sa-RC: aggiudicata gara da 1,6 mld

I fuochi di San Rocco illuminano la notte di Scilla

Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 30

Video privato di Stefano De Martino, dal Garante stop alla divulgazione

Turista decide di lasciare in ospedale la neonata partorita in spaggia della...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace