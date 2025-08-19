Nubifragio in Pakistan: 20 morti e centinaia di dispersi

Almeno 20 persone sono morte a causa di nuove inondazioni monsoniche che hanno colpito il Pakistan nordoccidentale, portando il bilancio complessivo ad oltre 300 vittime. La regione è devastata da una stagione delle piogge insolitamente intensa e letale.

Un nubifragio che ha investito la zona di Gadoon, nello Swabi, ha completamente distrutto diverse abitazioni, causando la morte di decine di persone. Il bilancio delle vittime è stato confermato da un funzionario locale che ha precisato che diversi villaggi sono stati spazzati via dall’enorme quantità di pioggia caduta in un breve lasso di tempo, in particolare nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, la più colpita.

Le ultime precipitazioni hanno interrotto le operazioni di soccorso, che sono in corso per trovare almeno 150 persone ancora disperse. I soccorritori sono riusciti a evacuare circa 100 persone, per lo più donne e bambini, che si erano rifugiati sui tetti delle case.

Alcuni abitanti del villaggio hanno lamentato la mancanza di allarmi preventivi, a cui il governo ha risposto che il diluvio è arrivato troppo rapidamente per poter avvisare i residenti. Le autorità del Pakistan hanno stimato i danni preliminari a circa 445.000 dollari.

Secondo la National Disaster Agency, l’intensità del monsone di quest’anno, cruciale per l’agricoltura, è superiore del 50-60% rispetto all’anno precedente.

Ale Cor