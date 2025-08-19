SUBSCRIBE
CRONACA

RFI, linea Alta Velocità Sa-RC: aggiudicata gara da 1,6 mld

Nuova linea con doppio binario per 22 km

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
Un’opera strategica per il futuro collegamento Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria è stata aggiudicata da Rete Ferroviaria Italiana (RFI – Gruppo FS).

Con un valore di circa 1,6 miliardi di euro, la gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco è stata assegnata al Consorzio Santomarco, che include Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti & C. e Seli Overseas. L’intervento prevede la costruzione di una nuova linea a doppio binario lunga 22 chilometri, di cui 17 in galleria e i restanti 5 in superficie.

Il tracciato, che attraverserà sei comuni in provincia di Cosenza, è destinato a rivoluzionare i collegamenti tra la città e la costa tirrenica. È prevista anche la costruzione di una nuova stazione a Montalto Uffugo, con l’obiettivo di servire il territorio circostante e il polo universitario di Rende. L’apertura della nuova linea è prevista da RFI per il 2032.

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

