RFI, linea Alta Velocità Sa-RC: aggiudicata gara da 1,6 mld

Un’opera strategica per il futuro collegamento Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria è stata aggiudicata da Rete Ferroviaria Italiana (RFI – Gruppo FS).

Con un valore di circa 1,6 miliardi di euro, la gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco è stata assegnata al Consorzio Santomarco, che include Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti & C. e Seli Overseas. L’intervento prevede la costruzione di una nuova linea a doppio binario lunga 22 chilometri, di cui 17 in galleria e i restanti 5 in superficie.

Il tracciato, che attraverserà sei comuni in provincia di Cosenza, è destinato a rivoluzionare i collegamenti tra la città e la costa tirrenica. È prevista anche la costruzione di una nuova stazione a Montalto Uffugo, con l’obiettivo di servire il territorio circostante e il polo universitario di Rende. L’apertura della nuova linea è prevista da RFI per il 2032.

Ile And