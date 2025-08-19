SUBSCRIBE
Home COMUNICATIQuesturaRicercato dalla questura di Bologna, giovane pakistano viene arrestato dalla Squadra Mobile di Macerata
Questura

Ricercato dalla questura di Bologna, giovane pakistano viene arrestato dalla Squadra Mobile di Macerata

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
carcere

In data odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa su richiesta Procura della Repubblica di Bologna nei confronti di otto cittadini pakistani che il 05 maggio 2025 avevano aggredito un cittadino tunisino provocandogli delle lesioni gravissime.

In particolare gli stranieri avevano assalito con calci e pugni ed attinto con un’arma da taglio a Bologna, presso il parco della Montagnola, il giovane ragazzo di origini nordafricane riducendolo in fin di vita.

Le immediate indagini condotte dalla Squadra Mobile del capoluogo felsineo hanno permesso d’identificare 8 soggetti che avevano partecipato alla feroce aggressione.

Il GIP del tribunale di Bologna, sulla scorta di quanto emerso, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli otto cittadini pakistani ed ha emesso nei loro confronti altrettanti decreti di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere.

Nella giornata odierna attraverso un’attività coordinata su tutto il territorio nazionale uno dei soggetti pakistani è stato rintracciato a Porto Potenza Picena da parte dei poliziotti della Squadra Mobile di Macerata.

All’uomo, un venticinquenne pakistano, regolare sul territorio, è stato notificato il provvedimento restrittivo e successivamente è stato associato nel carcere di Ancona – Montacuto, a disposizione dell’A.G. bolognese.

comunicato stampa  –  fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Macerata/articolo/292168a411cec1165776075119

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Ostia. Lite tra datore di lavoro ed ex dipendente sfocia in aggressione...

Vibo Valentia. Violenta aggressione perpetrata ai danni di un minore nella notte...

Arrestate a Lignano Sabbiadoro 2 persone per ingente quantitativo di stupefacenti

5 Arresti per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio all’Aeroporto Marco...

Evade dai domiciliari. Un arresto a Gioia Tauro

Palermo. Privo di patente e di assicurazione, si oppone con la violenza...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace