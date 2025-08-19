SUBSCRIBE
Home COMUNICATIRegioneRifiuti, oltre 11 mln di € per prevenzione e riduzione
Regione

Rifiuti, oltre 11 mln di € per prevenzione e riduzione

Calabrese: “Prosegue con concretezza il nostro impegno per l’ambiente”

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Giovanni Calabrese

La Regione Calabria ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021–2027 – Priorità “Una Calabria resiliente e sostenibile”.

La dotazione finanziaria complessiva di oltre 11 milioni di euro.

“Con questo Avviso – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Giovanni Calabrese – prosegue il nostro percorso di tutela ambientale, puntando su azioni concrete, partecipate e in linea con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. È una nuova occasione per accompagnare i Comuni nella costruzione di una Calabria più pulita, responsabile e moderna”.

L’intervento prevede quattro linee di finanziamento: Hub ed empori solidali contro lo spreco alimentare (2.500.000 euro); Centri del riuso per la riduzione dei rifiuti urbani (5.726.754e uro); Riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici e spazi comunali (1.000.000 euro); Sistemi per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua (2.000.000 euro). Le risorse, per complessivi 11,2 milioni di euro, saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili.

“Si tratta – ha aggiunto Calabrese – di un investimento importante, interamente a fondo perduto, che sostiene i Comuni calabresi nella realizzazione di interventi strategici e strutturali per migliorare la qualità ambientale del territorio.

Questa misura si inserisce in un più ampio percorso programmatico tracciato dal Dipartimento Ambiente e Paesaggio, che ha già portato all’adozione e all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, e che prosegue con coerenza e determinazione verso obiettivi di transizione ecologica, riduzione dell’impatto dei rifiuti e promozione delle buone pratiche locali.

Con questo Avviso – ha infine rimarcato l’assessore Calabrese – la Regione Calabria conferma il proprio impegno nel favorire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui gli Enti locali siano protagonisti attivi del cambiamento e della tutela del nostro patrimonio ambientale”.

 

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Marina di Caulonia, partorisce e rinuncia a neonata

Ferragosto di dolore, 14enne muore in bici il Garante Marziale: “Scosso da...

Sanità, Calabria: Dario Padrone è il nuovo direttore amministrativo di Azienda Zero

Molinaro (FdI): all’ospedale di Crotone l’inaugurazione la terza “Culla per la Vita”...

Botulino, il dipartimento Salute trasmette alle ASP la direttiva ministeriale

Avviso Politiche giovanili, Capponi: “Offriamo ai giovani nuove occasioni di crescita culturale”

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace