SUBSCRIBE
Home COMUNICATIQuesturaRoma. Palpeggia giovane donna per strada, poi aggredisce gli agenti intervenuti
Questura

Roma. Palpeggia giovane donna per strada, poi aggredisce gli agenti intervenuti

Arrestato trentatreenne

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Polizia Roma

Ha avvicinato una ragazza per strada mentre era a passeggio con un’amica e, dopo essersi buttato addosso, l’ha palpeggiata. La giovane, però, ha trovato la forza di reagire e lo ha spintonato allontanandolo. Poi, mentre provava a seguirlo, si è imbattuta in una pattuglia della Polizia di Stato e ha chiesto aiuto. L’uomo, un trentatreenne di origini polacche, è ora in carcere, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale.

È accaduto in pieno giorno, in zona Prati. Dopo aver importunato una delle due ragazze, il giovane non si è dato per vinto e ha iniziato a seguirle continuando ad importunarle.

Non ha desistito neppure quando le ragazze hanno chiesto aiuto a delle persone presenti davanti ad un esercizio commerciale, anche queste rimaste vittime della furia dell’uomo che, fuori di sé, li ha aggrediti con calci e pugni.

A quel punto le giovani, fattesi forza, hanno deciso di seguirlo a distanza. Provvidenziale, in quegli istanti di terrore, è stato il passaggio di una pattuglia di zona della Polizia di Stato, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio.

Di fronte alla loro richiesta di aiuto, gli agenti non hanno atteso un attimo e sono intervenuti, ma l’uomo si è scagliato anche contro di loro colpendoli ripetutamente con calci e pugni. Uno di loro ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Quanto al trentatreenne, nonostante i ripetuti tentativi di opporre resistenza ai poliziotti, è stato assicurato con non poca difficoltà anche grazie all’intervento del personale sanitario.

L’uomo è ora in carcere perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale, resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Per completezza si precisa che, fermo restando che l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato devo ritenersi innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

comunicato stampa  –  fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/173368a47bae90f62845305507

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Trieste: la Polizia di Stato esegue un MAE per rapina e omicidio...

Ragusa, accusata della fine del matrimonio della figlia: perseguitata e offesa da...

Roma.Viola la misura del divieto di avvicinamento e si presenta a casa...

Ricercato dalla questura di Bologna, giovane pakistano viene arrestato dalla Squadra Mobile...

Ostia. Lite tra datore di lavoro ed ex dipendente sfocia in aggressione...

Vibo Valentia. Violenta aggressione perpetrata ai danni di un minore nella notte...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace