Spiragli di pace per l’Ucraina

La scena geopolitica si anima con segnali di speranza per la fine del conflitto in Ucraina. L’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington per incontri cruciali con il presidente Donald Trump e i leader europei è stato un passo decisivo. Zelensky stesso ha definito i colloqui una “vera dimostrazione di unità” tra Europa e Stati Uniti, ribadendo l’impegno comune per una soluzione pacifica e “dignitosa”.

Sul fronte diplomatico, le prospettive di pace si concretizzano sempre di più. Trump ha confermato che sono in corso i preparativi per un vertice tra lui, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino, che si terrà entro la fine di agosto. Questo incontro trilaterale, già anticipato da un bilaterale tra Putin e Zelensky, apre un canale di comunicazione diretto tra i principali attori del conflitto. Persino sul tema più delicato, quello dei territori, si sono registrati progressi: Zelensky ha infatti ammesso che la questione verrà affrontata nel prossimo vertice.

A fare da cornice a questo slancio diplomatico, si intravedono anche nuove prospettive di cooperazione militare. L’Ucraina ha offerto di acquistare 100 miliardi di dollari di armi americane, finanziate dall’Europa, come parte di un accordo di sicurezza. Questa proposta, insieme alle garanzie di sicurezza “stile articolo 5” menzionate dal segretario della NATO, Rutte, dimostra la volontà di costruire un futuro di stabilità e collaborazione.

